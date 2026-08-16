Forschende haben Waldbrände in Kanada und den USA untersucht. Dabei kam raus: Wenn sich ein Feuer schneller ausbreitet, dann brennt es intensiver und richtet größere Schäden an.

In der Fachzeitschrift Science Advances schreiben die Forschenden, dass die Geschwindigkeit von Waldbränden sehr unterschiedlich ist. Die schnellsten breiten sich an einem Tag über 32 Kilometer Strecke aus. Besonders schnell werden die Brände, wenn auch die Baumkronen brennen. Für die meisten Bäume sind solche Kronenbrände tödlich und auch Samen überleben das in der Regel nicht.



Nadelbäume brennen explosiver