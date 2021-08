Dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersage zufolge wurde in diesem Jahr durch Waldbrände soviel CO2 weltweit ausgestoßen wie seit langem nicht. Das berichtet der New Scientist. Demnach wurden durch die Brände schon bis Mitte August 4,3 Gigatonnen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt - das entpricht dem gesamten durschnittlichen CO2-Jahresausstoß Europas. So hoch war der Wert zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen 20 Jahren nicht.

Schuld sind nicht nur Brände in Australien, den USA, Kanada und am Mittelmeer. Einen großen Anteil haben vor allem die riesigen Waldbrände im Osten Russlands, in der Region Sacha. In der abgelegenen sibirischen Provinz stiegen die CO2-Werte zeitweise doppelt so hoch wie bisher gemessene Spitzenwerte.

Ob es in diesem Jahr insgesamt einen CO2-Rekordwert durch Waldbrände geben wird ist abhängig vom Rest des Jahres, etwa wie die Waldbrandsaison im Amazonasgebiet verläuft.