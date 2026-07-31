Seit Tagen kämpft die Feuerwehr in mehreren europäischen Ländern gegen heftige Waldbrände, besonders im Südwesten Frankreichs und in Spanien.

Überraschend kommt das laut einer neuen Studie in den Scientific Reports in den Scientific Reports nicht. Demnach ist das Waldbrand-Risiko in Südeuropa stark gestiegen. Herrschte zum Beispiel in den 1980er Jahren in Spanien und Portugal an 10 Sommertagen extreme Brandgefahr, sind es heute 25. Und in weiten Teilen Frankreichs, Italiens und Griechenland haben sich die Risikotage in etwa verdoppelt.

Durch Fortschritte im Brandmanagement und besser ausgestattete Feuerwehren gab es zwar in den letzten Jahren nicht mehr Waldbrände - dafür waren stärkere und schwerer kontrollierbare Megabrände dabei, z.B. 2022 und 2025 in Spanien. Das gestiegene Waldbrand-Risiko liegt Klimaforschern zufolge an längeren Phasen mit heftigerer Hitze und Trockenheit.