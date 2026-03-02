Dort wo es Walfang gibt, sind die Populationen bedroht. Es gibt dann weniger Wale, einige Gruppen sind fast verschwunden.

Aber die gute Nachricht ist: Diese Entwicklung lässt sich umdrehen.

Wenn Wale nicht mehr ausgebeutet werden, dann können sich die Bestände erholen. Und wie genau das passiert, das hat sich ein Forschungsteam für das Fachblatt Current Biology angeschaut.

Fang endet und Wale singen wieder

Es beobachtete im südlichen Pazifik, das sogar ältere Männchen sich dann wieder erfolgreicher fortpflanzen.

Ihr Paarungsverhalten veränderte sich. Sie sangen häufiger und schwammen neben Weibchen her - das ist eine ihrer wichtigsten Fortpflanzungstaktiken.