Seit 1986 ist der kommerzielle Walfang zugunsten des Artenschutzes international verboten. Drei Länder halten sich nicht an die Verabredung der Internationalen Walfangkommission: Japan, Island und Norwegen. Sie begründen das mit Traditionen und dem Recht, Naturressourcen auszunutzen.

Norwegen hat jetzt seine Walfangsaison gestartet - unter Auflagen: Die staatliche Quote erlaubt die Jagd von 1278 Zwergwalen. Laut Fischereiministerium leben in norwegischen Gewässern rund 100.000 Zwergwale.

Letztes Jahr war die Quote übrigens genauso hoch, allerdings hatten Fischerinnen und Fischer damals nur knapp ein Drittel der Quote ausgeschoepft. Offenbar ist in Norwegen der Fang nicht mehr so attraktiv: Es gibt landesweit nur noch zehn entsprechende Boote. Trotzdem bleibt das Fleisch ein wirtschaftlicher Faktor, letztes Jahr hatte Norwegen tonnenweise Walfleisch nach Japan exportiert.