Eigentlich leben Walrosse in der Nähe des Nordpols.

Doch eins der Tiere soll jetzt auf der Nordsee-Insel Baltrum gesichtet worden sein. Ein Dünen- und Vogelschützer sagte, ein Inselbewohner habe ihn auf das Walross aufmerksam gemacht. Es lag auf einer Küstenschutzanlage an der Westspitze der Insel im niedersächsischen Wattenmeer. Das Walross ruhte sich dort wohl eine Weile aus und schwamm dann weiter.

Letzte Sichtung in Dänemark

Die Seehundaufzuchtstation Norddeich erfuhr später, dass das Tier zuletzt in Dänemark gesichtet worden war. Seit 1998 wurde in der südlichen Nordsee kein Walross mehr gesehen. In Wales und Irland gab es dieses Jahr aber schon eine Sichtung. Tierschützende vermuteten, dass es auf einer Eisscholle angeschwemmt wurde.

Walrosse sind bis zu 3,50 Meter lang und bis zu 1000 Kilogramm schwer. Sie gelten als gefährdete Art.