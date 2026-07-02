Der Mond ist aufgegangen, die hellen Sternlein prangen - oder sind es doch nur Satelliten?

Ein Gutachten der Europäischen Südsternwarte, ESO, warnt davor, dass mit den aktuellen Anträgen für neue Satelliten die Grenze dessen überschritten wird, was die Astronomie verkraften kann. Die vielen neuen Satelliten würden den Nachthimmel drastisch aufhellen. Heißt: In Zukunft würde man nachts zu bestimmten Zeiten tausende Satelliten sehen - in etwa so viele wie derzeit Sterne am Nachthimmel.

Und nicht nur das: Selbst wenn die Satelliten selbst nur gering leuchten, erzeugen sie Lichtschleier. Dadurch verschwindet alles, was im Hintergrund ist - das würde die Sternbeobachtung von der Erde nahezu unmöglich machen. Die ESO fordert daher in ihrem Gutachten, die Zahl der Satelliten auf 100.000 zu begrenzen.

