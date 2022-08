Schon vor ein paar Wochen gab es die ersten Berichte von Anglern in Polen, die in der Oder tonnenweise tote Fische gefunden hatten. Und mittlerweile sind auch Frankfurt an der Oder betroffen und mehrere andere Landkreise betroffen. Die Behörden empfehlen, nicht mit dem Wasser in Kontakt zu kommen und die Fische nicht zu essen. In Polen ermittelt die Staatsanwaltschaft, wegen einer möglichen Umwelt-Straftat.

Polnische Behörden: Wasserproben unauffälig

Die polnische Behörden geben an, bei jüngsten Wasserproben keine Auffälligkeiten entdeckt zu haben. Vorher hatten sie an zwei Stellen die giftige Substanz Mesitylen nachgewiesen, ein Lösungsmittel, das in der Industrie zum Beispiel bei der Gummi-Herstellung eingesetzt wird.



Unter anderem der Kreis Märkisch-Oderland bemüht sich um eine Entsorgung der toten Fische. Dazu sollen auch Vögel und Schlangen angelockt werden, die Aas fressen.



Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland sagt, dass deutsche und polnische Behörden nicht eng genug zusammengearbeitet haben und fordert eine politische Aufarbeitung. Brandenburgs Umweltminister Alex Vogel kritisierte die polnischen Behörden.