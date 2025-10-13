Magen-Darm, Blasenentzündung oder Tripper - solche Infektionen ließen sich bisher gut mit Antibiotika bekämpfen.

Das funktioniert weltweit aber immer schlechter, weil viele Bakterien nicht mehr auf die Medikamente reagieren, sie sind resistent geworden.

Laut der Weltgesundheitsorganisation sind 2021 mehr als sieben Millionen Menschen an einer bakteriellen Infektion gestorben, jeder siebte Fall wegen Resistenzen.

WHO-Ratschläge zur Vorbeugung

Die WHO fordert mehr Forschung und die Entwicklung neuer Antibiotika. Gleichzeitig rät sie den einzelnen Menschen, sich öfter die Hände zu waschen, Desinfektionsgels zu benutzen und sich impfen zu lassen.

Außerdem sollten Menschen bei einer Infektion nicht automatisch erwarten, mit Antibiotika behandelt zu werden - denn viele Infektionen gehen auf Viren, Pilze oder Parasiten zurück, gegen die Antibiotika wirkungslos sind.