Waschbären sind eine erfolgreiche invasive Art, weil sie problemlos neue Lebensräume erobern.

Und das liegt offenbar nicht nur an ihrer Anpassungsfähigkeit, sondern auch an ihrer Neugier und ihrem Erkundungstrieb. Das schreibt ein Forschungsteam im Fachmagazin Animal Behaviour. Ursprünglich kommen Waschbären aus Nordamerika - inzwischen haben sie sich auch in Europa und Asien ausgebreitet und leben auch in Städten.

Für die Studie haben die Forschenden 14 einzelnen Waschbären eine spezielle Knobelbox hingestellt. Das war ein transparenter Plastikwürfel mit einem Marshmallow drin. Um da ranzukommen, mussten die Waschbären eine von neun Öffnungsmöglichkeiten rausfinden - darunter Schiebetür, Drehknopf und Vorhängeschloss. Danach durften die Tiere noch weiter mit der Box spielen.

Die Forschenden sagen, dass fast alle Waschbären - 13 von 14 - mit dem Knobeln weitermachten, obwohl sie sahen, dass die Box leer war. Offenbar sind die Tiere von sich aus sehr erkundungsfreudig.