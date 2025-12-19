Das Kennedy Center in Washington ist ein prunkvolles Kulturzentrum - mit Sälen für Theater-, Tanz- und Musikaufführungen.

Benannt wurde es nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy. In Zukunft soll es Trump-Kennedy Center heißen: Laut der Sprecherin hat der Stiftungsrat die Umbenennung einstimmig beschlossen - der komplette Name ist dann: "The Donald J. Trump and The John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts". Das solle die parteiübergreifende Unterstützung für kommende Generationen widerspiegeln.

Präsident Trump hat gesagt, er fühle sich durch den neuen Namen geehrt. Er hat allerdings kurz nach seinem Amtsantritt demokratische Mitglieder aus dem Vorstand rausgeschmissen, politische Unterstützer eingesetzt und wurde selbst zum Vorstands-Chef. Die Demokraten zweifeln die Rechtmäßigkeit der Umbenennung an.

Es ist nicht das erste Mal, dass Trump Einrichtungen seinen Namen aufdrückt - erst Anfang Dezember wurde das Friedensinstitut in Washington in Donald J. Trump Friedensinstitut umbenannt.