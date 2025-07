Beim Friseur werden die abgeschnitten Haare zusammengefegt und kommen in den Müll.

Dabei können sie beim Gärtnern helfen. Das wird in Chile gemacht. Da gibt es ein Projekt, für das Friseursalons Haare sammeln, um sie zu recyclen. Aus den Haaren werden feste Matten gewebt, die dann auf Feldern oder in Gewächshäusern landen. Sie decken den Boden rund um die Pflanzen ab und schützen vor dem Austrocknen. Laut der Stiftung Matter of Trust Chile verdunstet dadurch etwa 70 Prozent weniger Wasser und es muss auch deutlich weniger bewässert werden.

Das ist in dem südamerikanischen Land besonders sinnvoll, denn dort ist in vielen Regionen das Wasser knapp.