Hast du schon mal eine Wasserschildkröte an einem See oder Teich in Deutschland gesehen?

Wenn ja, dann stammt die Schildkrötenart ziemlich wahrscheinlich nicht aus Deutschland. Eigentlich leben nur noch in Teilen Brandenburgs heimische Tiere der Europäischen Sumpfschildkröte. Alle anderen Wasserschildkröten bei uns draußen wurden ursprünglich mal ausgesetzt. Forschende aus Dresden und Berlin haben Daten aus ganz Deutschland zusammengetragen und stellen fest: An deutschen Gewässern kommen inzwischen 14 eingeschleppte Arten von Wasserschildkröten vor. Drei davon pflanzen sich auch in der Natur fort. Eine gilt inzwischen als unerwünschte invasive Art, weil sie Lebensräume für heimische Arten verändert. Das ist die Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte.

Besonders viele Arten und besonders viele Schildkröten wurden laut der Studie in und um Städten nachgewiesen, wo wahrscheinlich viele Menschen sie aussetzen - etwa im Ruhrgebiet, in Hamburg, Heidelberg, Freiburg, Stuttgart und München.

Wer die Forschung unterstützen möchte, kann Schildkröten-Sichtungen melden.