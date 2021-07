In vielen Ländern wird Leitungswasser mit Chlor desinfinziert.

In höheren Dosen kann das giftig sein. Deshalb wird an anderen Methoden gearbeitet, Viren und Bakterien in Wasser abzutöten, damit Menschen überall sauberes Trinkwasser haben.

Ein Ansatz ist, statt Chlor Wasserstoff-Peroxid zu nutzen. Aber auch da müssen Chemikalien zugeführt werden, damit die Lösung haltbar ist und transportiert werden kann - das senkt die Wirksamkeit.

Eine mögliche Lösung haben jetzt Forschende der Uni Cardiff in Wales vorgestellt. Sie haben einen Katalysator entwickelt, der vor Ort Wasserstoff-Peroxid produzieren kann. Der Katalysator besteht aus Gold und Palladium und braucht zusätzlich nur Strom um das Desinfektionsmittel herzustellen.