Eigentlich wissen wir es ja: Man sollte sich jeden Tag ein bisschen bewegen, um fit zu bleiben.

Doch es gibt Leute, die unter der Woche keinen Sport schaffen - und dafür dann am Wochenende richtig ranklotzen, "Weekend Warriors" nennt die ein Forschungsteam. Für einen Beitrag im Fachjournal Circulation haben die Forschenden Daten aus einer britischen Gesundheitsdatenbank ausgewertet. So bekamen sie Infos über rund 90.000 Menschen, die mit Bewegungstrackern unterwegs waren. Es zeigte sich: Für die Gesundheit ist es wichtig, dass man sich pro Woche mindestens 150 Minuten bewegt - dann sinkt das Risiko für mehr als 200 Krankheiten, etwa für Diabetes, Herzerkrankungen oder auch Krebs. Dabei schnitten die Menschen, die nur am Wochenende Sport machen, kaum schlechter ab als die, die die ganze Woche regelmäßig aktiv sind. Auch welche Sportart man macht, ist für den Gesundheitsnutzen egal, sagt einer der beteiligten Forscher.