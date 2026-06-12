Pünktlich zur Fußball-Weltmeisterschaft werden Bier und Wein in Ecuador günstiger.

Präsident Daniel Noboa hat angekündigt, die Sondersteuer auf beide Getränke für die Dauer des Turniers auszusetzen. Nach seinen Angaben könnten die Preise dadurch um mehr als 20 Prozent sinken.

Noboa präsentierte die Pläne im Trikot der Nationalmannschaft und sagte: Ecuador sei ein Fußballland und sein Team werde bei der WM weit kommen. Ecuador trifft in der Vorrunde unter anderem auf Deutschland. Die Weltmeisterschaft hat am Donnerstag begonnen. Sie findet in den USA, Kanada und Mexiko statt.