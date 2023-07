Ab heute ist in Deutschland ein neues Mittel auf dem Markt, das beim Abnehmen helfen soll.

Ärztinnen und Ärzte können jetzt "Wegovy" verschreiben, eine Spritze für Menschen mit Adipositas, also mit einem Body-Mass-Index von 30 oder mehr. Der Hersteller Novo Nordisk sagt, dass Apotheken die Spritze jetzt beim Großhandel bestellen können. Die dänische Firma rechnet mit einer hohen Nachfrage und bittet schon mal darum, dass das Mittel "verantwortungsvoll" verschrieben wird. Es dürfte also wohl Lieferengpässe geben.

Nicht so teuer wie in den USA



Wegovy wird von gesetzlichen Krankenkassen nicht bezahlt, eine 4-Wochen-Ration kostet je nach Dosis zwischen 170 und 300 Euro. Das ist deutlich billiger als in den USA. Über die neue Abnehmspritze war in sozialen Medien viel gesprochen worden, vor allem nachdem Promis wie Elon Musk sie erwähnt hatten.

So wirkt das Mittel

In der Abnehmspritze steckt das hormonähnliche Semaglutid, das zusammen mit einer Diät und Bewegung beim Gewichtsverlust helfen soll. Der Wirkstoff sorgt unter anderem dafür, dass man sich schneller und länger satt fühlt. In einer Studie im New England Journal of Medicine wurde gezeigt, dass Patienten und Patientinnen damit deutlich stärker an Gewicht verloren, als eine Vergleichsgruppe, die ein Scheinmedikament bekam. Weitere Informationen über Wegovy gibt es auch von der Europäischen Arzneimittelagentur. Sie untersucht auch noch mögliche Nebenwirkungen des Medikaments.