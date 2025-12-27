Die Weihnachtstage waren dieses Jahr so kalt wie lange nicht mehr.

Der Deutsche Wetterdienst sagt, dass die Temperaturen von Heiligabend bis zum 2. Weihnachtstag zuletzt vor 15 Jahren so niedrig waren. Am kältesten war es in der Nacht zum 26. Dezember: Da wurden im Harz in Sachsen-Anhalt -12,1 Grad gemessen. 2010 lagen die Temperaturen an Weihnachten im Mittel noch um drei Grad tiefer als dieses Jahr.

Wegen der eisigen Temperaturen in Kombi mit Nässe waren in vielen Teilen von Deutschland die Straßen glatt. Dadurch gabs viele Unfälle.