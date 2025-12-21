Stille Nacht, heilige Nacht. Nicht nur ein beliebtes Weihnachtslied, sondern auch Realität in Venedig - zumindest wenn es nach dem Bürgermeister geht.

Er hat eine Verordnung erlassen, die Heiligabend ab 22 Uhr Musikveranstaltungen, draußen Getränke auszuschenken und Verkaufsstände verbietet. Auch Feuerwerk darf nicht gezündet werden. Das alles gilt in einem 500 Meter-Umkreis um Kirchen und auf bestimmten Plätzen in der Innenstadt.

Als Grund für die Verbote nennt die Stadt, dass sich Anwohner an Weihnachten Ruhe wünschen.