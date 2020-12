Dieses Jahr könnten Weihnachtsfilme noch beliebter werden.

Das liegt aus Sicht eines US-Wissenschaftlers unter anderem daran, dass Weihnachtsfilme eine Flucht aus dem Alltag sind und uns die Welt zeigen, wie sie sein könnte. Auf dem Wissenschaftsportal The Conversation schreibt der Religions-, Film- und Medienwissenschaftler, dass in diesen Filmen eine ziemliche Bandbreite von Alltag gezeigt wird und gleichzeitig ethische und soziale Werte Themen sind. Es gehe darin fast nie um das religiöse Fest, sondern um gute Gefühle und ein bisschen Witz.

Weihnachtsfilme helfen aus Sicht des Forschers, eigene Ängste und Wünsche zu bearbeiten und machen dabei Mut - denn schließlich gibt es in ihnen immer ein Happy End! Für viele seien Weihnachtsfilme auch ein Ritual - und könnten in dem Sinne einen ähnlichen Effekt haben wie religiöse Rituale: nämlich den Glauben zu stärken an die Kraft von Familie, wahre Liebe oder das Gefühl von Geborgenheit. Und das können Ende 2020 alle gebrauchen.