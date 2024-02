Normalerweise wandern immer ab Oktober/November, zum Beginn der Regenzeit, Millionen roter Krabben auf der Weihnachtsinsel, die zu Australien gehört, vom Inselinneren ins Meer.

Dieses Mal hat sich das Spektakel bis in den Februar verschoben - weil es zu trocken war. In den letzten 12 Monaten hat es nach Behördenangaben nur etwa halb so viel geregnet wie sonst, deshalb ist die Insel trocken und staubig. Und das mögen die Krabben nicht.

Bei der Wanderung ziehen die Krabben aus dem Wald ins Meer, um sich dort zu paaren. Die Weibchen bleiben dann in Höhlen in der Nähe des Ozeans zurück und brüten dort ihre Eier aus. Die Männchen ziehen zurück ins Landesinnere. Dieses Hin und Her ist eine der Hauptattraktionen der Weihnachtsinsel. Wie die Krabben sich auf ihrem Ausflug orientieren, ist unbekannt.

Die Weihnachtsinsel-Krabben kommen nur auf der Insel und den Kokosinseln im Indischen Ozean vor und sind durch australisches Recht geschützt. Aktuell gibt es etwa 190 Millionen Exemplare. Es ist das erste Mal seit Beginn der Migrations-Aufzeichnungen in den 1980er Jahren, dass die Krabben erst im Februar wandern.