Ein texanisches Psychologie-Team hat in zwei kleinen Studien untersucht, wann genau Kinder aufhören, an Santa zu glauben, und was das in ihnen auslöst. Dafür haben die Forschenden knapp 50 Kinder und ihre Eltern interviewt und nochmal knapp 400 Erwachsene zusätzlich.

Die meisten befragten Kinder glaubten im Alter von 8 Jahren endgültig nicht mehr an die Figur - einzelne aber sogar noch bis zum Alter von 16. Dagegen gab es aber auch einige 3-Jährige, die schon überzeugt davon waren, dass es Santa nicht wirklich gibt.

Die Anderen sind Schuld

Was die meisten Kinder am Ende vom Glauben abbrachte, war nicht Logik, dass ein Mann an einem Tag kaum die ganze Welt mit Geschenken beliefern kann. Knackpunkt war, wenn eine nahestehende Mitschülerin oder ein Mitschüler sagte, den Weihnachtsmann gibt's nicht.

Etwa ein Drittel der Befragten war immerhin kurzzeitig enttäuscht von der Lüge ihrer Eltern - jede zehnte Person berichtete sogar von einem längeren Vertrauensverlust.



Die Studie ist als Pre-Print erschienen und noch nicht durchs Peer-Review-Verfahren. Das Peer-Review-Verfahren ist das gängigste Verfahren der Qualitätsprüfung vor Veröffentlichung von Beiträgen in wissenschaftlichen Zeitschriften.