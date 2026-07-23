Nicht nur wir Menschen führen strukturierte Gespräche - offenbar können auch manche Affen-Arten das!

Ein Team unter anderem vom Institut für Kognitionswissenschaften der Uni Osnabrück hat untersucht, wie Weißbüschelaffen miteinander kommunizieren - und dabei rausgefunden, dass die Affen offenbar Kommunikationsmuster haben, die eng mit unseren verwandt sind. Für die Studie hat das Team mehrere Weißbüschelaffen-Gruppen in Brasilien beobachtet. Und: Den Forschenden zufolge führen die Affen oft längere Dialoge mit Lauten, in denen sich die Tiere abwechseln und oft denselben Ruftypen wie ihr Gegenüber verwenden. Die Weißbüschelaffen passen ihre Laute auch daran an, wer ihr Gesprächspartner ist, und ob er zur eigenen Gruppe gehört oder nicht.

Die Studienleiterin sagt, dass diese Kommunikationsmerkmale bisher vor allem uns Menschen zugeschrieben wurden. Die Ergebnisse liefern laut ihr neue Ansatzpunkte, um die Evolution der menschlichen Sprache besser zu verstehen.