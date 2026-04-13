Viele Menschen leiden auf Reisen mal an Verstopfung – das gilt auch im Weltraum.

Deshalb hatte die Crew der Artemis-II-Mission, die gerade vom Mond zurück ist, auch ein Abführmittel dabei. Das hat der Medikamenten-Hersteller in einem Interview bestätigt.

Denn im Weltraum hat es der menschliche Körper schwerer mit der Verdauung als auf der Erde. Zum einen sind Astronautinnen und Astronauten im All Stress ausgesetzt, zum anderen ernähren sie sich dort anders und zu anderen Zeiten - und obendrauf kommt noch die Schwerelosigkeit: Da müssen die Organe unter ganz anderen Bedingungen arbeiten.

Normalerweise zieht sich unser Verdauungstrakt wellenförmig zusammen und schiebt verarbeitete Nahrung Richtung Darmausgang. Das wird unterstützt durch die Schwerkraft. Und ohne die muss die Darmtätigkeit alles alleine leisten – was nicht immer klappt. Deshalb gehört jetzt auch ein Abführmittel zum Erste-Hilfe-Set (pdf) der US-Raumfahrtbehörde Nasa.

Die vierköpfige Nasa-Crew aus Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman und Jeremy Hansen war am Wochenende planmäßig von ihrer Mondmission auf die Erde zurückgekehrt und im Pazifik gelandet. Die Crew war rund zehn Tage im All - dabei hat sie den Mond umrundet und war so weit von der Erde entfernt wie noch kein Mensch vor ihnen. Es war die erste Mission zum Mond seit mehr als 50 Jahren.