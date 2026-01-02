Einen solchen Einzelgänger-Planeten haben Forschende jetzt entdeckt und es ist der erste, bei dem sie die Masse ermitteln konnten. Das liegt an einem glücklichen Zufall. Teleskope vom Boden aus haben den Planeten zu einem Zeitpunkt eingefangen, wo das Licht günstig stand. Und genau in dem Moment waren auch Teleskope aus dem All auf den Planeten gerichtet. Masse ist für Forschende ein wichtiges Kriterium, um einen Himmelskörper als Planeten einzustufen.
Gibt es noch viel mehr Einzelgänger?
Die Forschenden schreiben im Fachblatt Science: Der Planet ist fast 10.000 Lichtjahre von uns entfernt und in etwa so groß wie Saturn. Fachleute rechnen damit, dass es viele solcher Einzelgänger gibt, die irgendwann mal aus Planetensystemen ausgestoßen wurden. Einige wird man vermutlich in den nächsten Jahren entdecken - dank neuer Teleskope.