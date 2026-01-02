Es gibt Planeten, die einsam durch das All schweben - ganz ohne Sonne, ohne festen Kurs.

Einen solchen Einzelgänger-Planeten haben Forschende jetzt entdeckt und es ist der erste, bei dem sie die Masse ermitteln konnten. Das liegt an einem glücklichen Zufall. Teleskope vom Boden aus haben den Planeten zu einem Zeitpunkt eingefangen, wo das Licht günstig stand. Und genau in dem Moment waren auch Teleskope aus dem All auf den Planeten gerichtet. Masse ist für Forschende ein wichtiges Kriterium, um einen Himmelskörper als Planeten einzustufen.



Gibt es noch viel mehr Einzelgänger?