Im Zentrum der meisten Galaxien in unserem Weltall sitzt ein schwarzes Loch, das so schwer ist, dass es alles anzieht und verschluckt.

Es gibt aber auch Galaxien mit zwei schwarzen Löchern - und jetzt haben Forschende unter anderem vom Max-Planck-Institut in Garching eine Galaxie entdeckt, die sogar drei schwarze Löcher hat. Davon umkreisen sich zwei im Zentrum und das dritte ist was weiter weg, etwa 5500 Lichtjahre.

Was genau das dritte schwarze Loch macht und wie diese ungewöhnliche Konstellation entstanden ist, ist unklar. Die Galaxie mit den drei schwarzen Löchern ist zwar schon kurz nach dem Urknall entstanden. Die Forschenden gehen aber davon aus, dass die Dreier-Konstellation nur noch wenige hundert Millionen Jahre existiert. Denn dann werden die zwei schwarzen Löcher im Zentrum wahrscheinlich miteinander verschmelzen.