Heute ist Weltbienentag.

Mit diesem Datum möchten die Vereinten Nationen darauf aufmerksam machen, wie wichtig Bienen als Bestäuber für die Natur und die Menschen sind. Dabei brauchen Wildbienen die Aufmerksamkeit aber nach Ansicht von Fachleuten nötiger als Honigbienen. Denn Biene ist nicht gleich Biene.

Honigbienen sind gezüchtete Nutztiere, die Zahl ihrer Völker ist in Deutschland in den letzten Jahren gestiegen. Ihnen gegenüber stehen mehr als 560 Wildbienen-Arten allein bei uns. Dazu gehören auch Hummeln. Fast die Hälfte der Wildbienen-Arten in Deutschland ist gefährdet oder gilt als verschollen.

Vor allem Menschen mit Garten können Wildbienen unterstützen. Viele Arten brüten nicht in Insektenhotels, sie brauchen stattdessen ein Stück Erde ohne Bewuchs oder ein bisschen alte Äste und Totholz - am besten in der Nähe von Nektarquellen wie Obstbäumen.