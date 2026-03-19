In Finnland leben weiter die glücklichsten Menschen der Welt.

Das ist ein Ergebnis des aktuellen Weltglücksberichts. Darin landet Finnland das neunte Jahr in Folge auf Platz 1. Für den Glücksbericht vergleichen Forschende der Uni Oxford die Zufriedenheit und die wahrgenommene Lebensqualität und Freiheit der Menschen in aller Welt. Außerdem fließen unter anderem Daten über Gesundheit, Wirtschaft und Korruption im Land mit ein.

Mit Island, Dänemark und Schweden schaffen es dieses Mal drei weitere nordische Länder in die Top 5. Vorne mit dabei ist auch Costa Rica. Und: Deutschland hat aufgeholt. Im Vergleich zum letzten Jahr hat es einen Sprung von Platz 22 auf 17 gemacht.