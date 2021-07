Küssen ist intensiver als Sex - und ein Gradmesser für die Beziehung.

So sieht es der Psychologe und Kussforscher Wolfgang Krüger. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er zum Weltkusstag an diesem Dienstag, dass Küsse im Laufe der Zeit oft zu geschwisterlichen Ritualen würden. Das Küssen sei auch das Erste, was eingestellt würde, wenn man sich auseinanderlebt - Sex gebe es dann oft trotzdem.

Der Grund ist Krüger zufolge, dass Küssen die stärkste Form der Annäherung zwischen zwei Menschen ist. Schließlich sind am Küssen alle fünf Sinne beteiligt: Sehen, Hören, Schmecken, Riechen, Tasten.

Und: In den Lippen stecken pro Quadratzentimeter die meisten Sinneszellen. Krüger rät Paaren, sich den leidenschaftlichen Kuss wiederzuerobern: Einfach mal drei, vier, fünf Minuten küssen - und den folgenden erotischen Rauschzustand genießen.