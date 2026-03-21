Wo ist das Leben entstanden, bei uns auf der Erde oder irgendwo anders im Weltraum?

Und welche Voraussetzungen braucht es dafür? Das sind ganz grundsätzliche Fragen der Wissenschaft. Und Forschende aus Japan haben jetzt nochmal gezeigt, dass es auch im All Voraussetzungen für Leben gibt. Nachgewiesen haben sie das mit Proben des Asteroiden Ryugu, die vor einigen Jahren zur Erde geholt wurden. Der Asteroid stammt aus der Frühzeit unseres Sonnensystems und ist etwa 900 Meter groß.

In den Proben fanden sich alle chemischen Bausteine der DNA, die sogenannten DNA-Basen. Die wurden auch schon auf anderen Meteoriten nachgewiesen.

Das Team schreibt in der Fachzeitschrift Nature, dass die ersten Bausteine fürs Leben womöglich aus dem All auf die Erde gekommen sind.