400 Tage Flug für eine Entfernung von etwa einer Milliarde Kilometer: Das ist die stolze Strecke, die die chinesische Raumsonde Tianwen 2 jetzt zurückgelegt hat.

Und so lange hat sie gebraucht, um an ihr erstes Ziel zu kommen - den Asteroiden Kamo'oalewa. Aus 20 Kilometern Entfernung soll sie den erstmal kartieren - später aber auch auf der Oberfläche Material einsammeln. Das soll dann zur Erde geschickt werden.

Kamo'oalewa ist ein Quasi-Mond der Erde. Der Asteroid ist nur einige Dutzend Meter groß und umkreist auch die Sonne. Es gibt die Vermutung, dass es ein Bruchstück vom Mond ist, der bei einem Einschlag ins All geschleudert wurde. Klarheit könnten die Proben bringen. Die könnten Ende nächsten Jahres auf der Erde ankommen. China wäre dann das dritte Land, dass Proben von einem Asteroiden zur Erde bringt - nach den USA und Japan.

Die Raumsonde soll später weiterfliegen zu einen Kometen im Asteroidengürtel. Die gesamte Mission ist auf etwa zehn Jahre angelegt.