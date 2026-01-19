Ein Aufenthalt im Weltall belastet unseren Körper sehr stark - etwa wegen der Schwerelosigkeit und der Strahlung.
Forschende haben bei Astronautinnen und Astronauten festgestellt, dass dadurch der Körper schneller altert. Nach neun Tagen Weltall hatte sich das biologische Alter der der Axiom-2-Crew im Schnitt um fast zwei Jahre erhöht. Das zeigten spezielle Marker im Blut. Besonders bei den älteren Crewmitgliedern.
Effekt ist nicht von Dauer
Nach der Rückkehr zur Erde hat sich der Prozess aber bei allen schnell wieder umgekehrt. Das biologische Alter ist bei den jüngeren Astronauten
dann sogar unter den Wert gesunken, den sie vor dem Start hatten. Die Studie zeigt also, dass der Körper im All zwar rasant altert, dass das aber umkehrbar ist. Die Forschenden sagen: Raumfahrt ist damit Ideal, um allgemeine Mechanismen beim Altern zu erforschen.