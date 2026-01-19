Ein Aufenthalt im Weltall belastet unseren Körper sehr stark - etwa wegen der Schwerelosigkeit und der Strahlung.

Forschende haben bei Astronautinnen und Astronauten festgestellt, dass dadurch der Körper schneller altert. Nach neun Tagen Weltall hatte sich das biologische Alter der der Axiom-2-Crew im Schnitt um fast zwei Jahre erhöht. Das zeigten spezielle Marker im Blut. Besonders bei den älteren Crewmitgliedern.



Effekt ist nicht von Dauer