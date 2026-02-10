Auf der Erde, auf dem Mond und auch auf dem Mars wurden schon Lavahöhlen nachgewiesen, unterirdische Gänge, die durch flüssige Lava entstanden sind.

Jetzt haben Forschende erstmals auch auf der Venus so eine Lavahöhle entdeckt. Der Hohlraum ist mehr als einen Kilometer breit und womöglich 45 Kilometer lang. Das konnnte das Team aus Radaraufnahmen ablesen.

Für die Raumfahrt sind solche Höhlen interessant, denn sie gelten als vielversprechende, geschützte Standorte zum Beispiel für eine Basis.

Dass es auch auf der Venus Lavahöhlen geben könnte, war schon länger vermutet worden. Wegen der dichten, wolkenverhangenen Gashülle des Planeten konnte die Oberfläche aber nicht richtig untersucht werden. Ein Forschungsteam für die Fachzeitschrift Nature Communications hat jetzt alte Radaraufnahmen einer Sonde nochmal ausgewertet und die Höhle entdeckt.