Die Mars-Sonde Maven hat viel länger Daten gesendet als geplant - doch jetzt hat die US-Weltraumbehörde Nasa ihre Mission endgültig für beendet erklärt.

Die Sonde ist jetzt offiziell tot, nachdem sie seit Dezember keine Daten mehr geschickt hat. Wahrscheinlich sind die Batterien einfach durch. Maven fliegt seit 2014 in einer Umlaufbahn um den Mars, um seine Atmosphäre zu erforschen. Ursprünglich sollte der Einsatz der Sonde ein bis zwei Jahre dauern, doch am Ende sind mehr als zehn Jahre draus geworden. Maven fliegt weiter um den Mars und wird voraussichtlich erst in mehreren Jahrzehnten auf den Planeten abstürzen.

Die beteiligten Forschenden sind ein bisschen traurig - sagen aber, dass ihnen die Sonde viele Erkenntnisse gebracht hat. Außerdem war Maven eine Zwischenstation für die Kommunikation zwischen den Mars-Rovern und der Erde. Diese Aufgabe sollen jetzt andere Sonden übernehmen.

