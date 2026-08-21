Er ist der schnellste bekannte Stern der Galaxis: S301. Auf seiner Umlaufbahn ist er mit 90 Millionen km/h unterwegs. Das sind acht Prozent der Lichtgeschindigkeit.

Entdeckt hat S301 ein internationales Forschungsteam, bei dem auch Forschende vom Max-Planck-Institut für Astronomie beteiligt waren. Noch interessanter als der Geschwindigkeitsrekord ist für sie die Position des Sterns!

Er schwebt nämlich in der Nähe von einem riesigen Schwarzen Loch mit dem Namen "Sagittarius A*", ganz im Zentrum der Milchstraße. Das ist die Möglichkeit, vielleicht zum ersten Mal die Umdrehungsgeschwindigkeit des Schwarzen Lochs zu messen - denn eigentlich ist so etwas nur sehr schwer herauszufinden.

Ein rotierendes Schwarzes Loch erzeugt sowas wie einen Strudeleffekt. Der drückt den Stern auf eine andere Bahn. Deswegen wollen die Forschenden bei S301 jetzt messen, wie sich seine Bahn verändert - und auf der Basis dann ausrechnen, wie schnell das Schwarze Loch selbst rotiert.