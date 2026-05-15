Der Planet Mars bekommt heute quasi Besuch, und zwar von der Nasa-Sonde Psyche.

Die Raumsonde nähert sich dem roten Planeten bis auf rund 4500 Kilometer an und wird dabei dann auch Bilder und Messdaten vom Mars zur Erde schicken. Das ist aber nicht der Grund für die Stippvisite. Eigentlich nutzt Psyche die Annäherung an den Mars, um Schwung zu holen und ihr eigentliches Ziel zu erreichen. Das ist ein Asteroid, der ebenfalls Psyche genannt wird. Es gab zwar schon andere Missionen zu Asteroiden, aber dieser hier besteht nicht aus Stein oder Eis, sondern fast komplett aus Metallen. Er hat einen Durchmesser von rund 220 Kilometern.

Forschende vermuten, dass der Asteroid der übrig gebliebene Kern eines uralten Planeten-Vorläufers ist. Wenn alles nach Plan läuft, erreicht die Raumsonde ihn in etwa drei Jahren. Der Asteroid befindet sich weit weg von der Erde, am äußeren Rand des Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter.

Die Sonde Psyche war im Oktober 2023 von der Erde aus gestartet.