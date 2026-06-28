Satelliten und andere Objekte ohne Antrieb in der Erdumlaufbahn sinken kontinuierlich. Die meisten halten zehn bis 20 Jahre durch und verglühen dann, wenn sie in die Erdatmosphäre eintreten. Beim Swift-Teleskop soll das aber anders laufen. Die Nasa will das über 20 Jahre alte Gerät retten, damit es noch weiterlaufen kann.

Dazu soll ein Weltraumfahrzeug der Firma Katalyst Space das Swift-Teleskop in eine höhere Umlaufbahn schleppen. Laut der Firma könnte die Raumsonde mit drei Greifarmen am Dienstag starten, von einem Atoll der Marshallinseln im Pazifik aus, an Bord einer Rakete, die von einem Flugzeug gestartet wird. So soll es ins All gehen, um Swift zu erreichen. Die Nasa zahlt dafür 30 Millionen Dollar.

Wenn alles klappt, könnten auch andere Weltraumobjekte in höhere Umlaufbahnen gebracht werden und länger genutzt werden als bisher.