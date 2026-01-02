Das Weltraumunternehmen SpaceX will die Umlaufbahn seiner Satelliten um etwa 70 Kilometer absenken.

Wie ein Sprecher vom Satellitenprogramm Starlink sagte, kreisen sie gerade etwa auf 550 Kilometern Höhe um die Erde herum und sollen bald näher, auf ca. 480 Kilometer, herangeholt werden.

Weltraumschrott-Risiko zu hoch

Grund ist offenbar die Gefahr von Weltraumschrott. Laut SpaceX hatte es im Dezember eine Kollision mit Weltraumschott gegeben und ein Tranant fiel plötzlich um einige Kilometer ab.

Das Unternehmen sagt, dass das Risiko von Weltraumschrott unterhalb der 500-Kilometer-Marke wesentlich geringer sei.

Weltweit größter Satelliten-Betreiber

SpaceX ist ein Unternehmen von Elon Musk. Neben dem Raketen-Geschäft hat es sich zum weltweit größten Satelliten-Betreiber entwickelt.

Mit Starlink hat es ein Netzwerk von inzwischen fast 10.000 Trabanten ausgebaut, das Breitband-Internet an Privatleute, Unternehmen und Regierungen überträgt.