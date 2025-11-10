Ohne den Jupiter würde die Erde wohl vollkommen anders aussehen - und vielleicht gäbe es uns gar nicht.

Das schreiben zwei Forscher von der Rice University in Houston. Jupiter ist der größte und älteste Planet in unserem Sonnensystem. Frühere Studien hatten gezeigt, dass der junge Jupiter die Umlaufbahnen vieler Kometen verändert hat und die einiger Planeten. Jetzt haben die Forscher eine Modellsimulation gemacht, um rauszufinden, welchen Einfluss Jupiter genau hatte. Dafür haben sie rekonstruiert, welche Vorläufer und Bausteine von Planeten es damals in der Urwolke gab - und haben das dann durchgespielt mit Jupiter und ohne.

Dabei kam raus, dass Jupiter in unserem Sonnensystem bei allen inneren Planeten entscheidend die Bildung geprägt hat und auch die Bahnen. Denn Jupiter hat eine Menge Material an sich gezogen und Schwellen erzeugt, an denen sich der Rest gesammelt hat. Diese Schwellen zeigen sich als Ringe und haben beeinflusst, wie sich das übrige Planeten-Rohmaterial verteilt hat.



