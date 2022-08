Wurstscheibe oder Stern? Auf den ersten Blick ist der Unterschied wohl gar nicht so groß.

Klein hatte das Ganze als Scherz gemeint, mit dem er zum Nachdenken anregen wollte - weil es so leicht sein kann, Fakes zu verbreiten. Solche Aktionen hätten Tradition in der Physik. Allerdings fand das nicht jeder lustig: Neben humorvollen Kommentaren gab es auch viel Kritik - immerhin ist Klein der Direktor mehrerer französischer Forschungseinrichtungen.



Nachdem die Huffington Post den Fake aufgedeckt hat, hat sich Klein entschuldigt. Er ist aber nicht der erste, der sich so einen Scherz erlaubt hat. Zum Beispiel hatte Ende Juli schon ein anderer Forscher ein ähnliches Salami-Bild gepostet.