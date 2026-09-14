Raumfahrtunternehmen wie Blue Origin oder Space X haben sich das tatsächlich als Ziel gesetzt. In den Frontiers Science News warnt jetzt ein Forscher, dass es dafür aber zu wenig Wasser geben könnte.

Zwar wurden in den Zehner Jahren große Wasservorräte an den Polen des Mondes entdeckt. Der Forscher hat aber nachgerechnet: Eine Stadt mit einer Million Einwohner hätte das schnell aufgebraucht. Selbst wenn 98 Prozent des Wassers nach Gebrauch wiederaufbereitet würden wie auf der Internationalen Raumstation. Auch dann könnte sich eine Millionen-Stadt nicht länger als ein Jahrhundert auf dem Mond halten.

Der Forscher sagt: Alternativ müsste man dort noch mehr Wasser finden, oder von einem nahegelegenen Asteroiden herbringen. Auch eine bessere Wiederaufbereitungsquote könnte helfen.