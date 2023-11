Wer sich in diesen Tagen den Nachthimmel genau anschaut, könnte etwas ziemlich Ungewöhnliches sehen: Eine Werkzeugtasche von der Internationalen Raumstation ISS.

Die haben zwei Astronautinnen bei Reparaturarbeiten außen an der Raumstation im Weltall verloren. Zum Glück wurden die Werkzeuge für den Rest des Außeneinsatzes nicht mehr gebraucht, und die Tasche wird wohl auch nicht mit der ISS kollidieren. Deshalb haben Fachleute bei der Raumfahrtagentur Nasa entschieden, dass das Objekt einfach im All bleiben soll.

Tasche kann man sehen

Es verliert ständig an Höhe und wird wohl bald in der Erdatmosphäre verglühen. Wer die Werkzeugtasche sehen will, sollte die Flugbahn der ISS beobachten und den Himmel im Bereich kurz vor der Raumstation nach einem hellen Objekt absuchen.

Außer der Werkzeugtasche gibt es Schätzungen zufolge mehr als 36.000 Gegenstände im All, die größer als 10 Zentimeter sind, vor allem Teile von Raketen oder Satelliten.

2011 musste die ISS schon einmal geräumt werden, weil eine Kollision mit Weltraumschrott drohte. Und auch eine verlorene Werkzeugtasche gabs schonmal, bei einem Weltraumspaziergang 2008.