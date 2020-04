Cheops ist nicht nur eine Pyramide in Ägypten, sondern auch ein Teleskop im Weltraum.

Die Europäische Weltraumorganisation hat es jetzt für den Wissenschaftsbetrieb freigegeben, nach monatelangen Tests, die wegen Corona vor allem im Home Office abliefen. Das Weltraumteleskop kann viel bessere Ergebnisse liefern als Teleskope auf der Erde, weil es nicht von der Atmosphäre gestört wird. Die Messungen von Cheops sollen fünf Mal genauer sein als von der Erde aus.

In den kommenden Monaten und Jahren soll das Teleskop auf Jagd gehen nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. In den Tests hat das schon gut funktioniert. Cheops kann die Helligkeit von Sternen sehr genau messen. Wenn ein Planet vor einem Stern vorüberzieht, registriert das Teleskop die Verdunklung durch den Planeten. So kann die Existenz von weit entfernten Planeten nachgewiesen werden. Bis jetzt sind rund 4000 dieser sogenannten Exo-Planten bekannt.