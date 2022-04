Das soll sich heute ändern - am Nachmittag ist der erste vollständig privat organisierte Flug zur ISS geplant. An Bord der Falcon-9-Rakete des Raumfahrtunternehmens SpaceX sind drei reiche Geschäftsmänner und der Kommandant des Flugs, ein ehemaliger Nasa-Astronaut. Die drei zahlenden Besatzungsmitglieder sind ein US-Immobilieninvestor, ein kanadischer Geschäftsmann und ein ehemaliger israelischer Kampfpilot und Unternehmer. Sie sollen Medienberichten zufolge jeweils umgerechnet 50 Millionen Euro für den Flug gezahlt haben.

Ein Ticket kostet 50 Millionen Euro

Ziel der Reise ist die ISS. Das Andockmanöver ist für morgen Mittag unserer Zeit geplant. Dann sollen sich die Männer acht Tage an Bord aufhalten und eine Reihe von Experimenten vornehmen. Die Firma AxiomSpace, die das organisiert, will ab 2024 eine eigene Raumstation im All aufbauen.