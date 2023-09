Studierende der Technischen Uni München haben es geschafft, ein Elektroauto mit einer Akkuladung 2 573 Kilometer weit zu fahren.

Damit haben sie es ins Guinessbuch der Rekorde geschafft. Normal kommen moderne Elektroautos auf der Straße mit einer Ladung höchstens 600 Kilometer weit. Die Strecke, die das Studiteam zurückgelegt hat, ist etwa so lang wie der Weg zwischen Rom und Stockholm. Für den Rekordversuch war die Strecke aber etwas eintöniger: Das Testauto drehte seine Runden in einem leeren Flugzeug-Hangar in München - sechs Tage lang.

Den Erfolg verdankt das Studiteam nicht nur einem großen Akku, sondern auch einem extrem sparsamen E-Auto-Modell. Der extra entworfene windschnittige Einsitzer wiegt nur 170 Kilogramm und heißt muc022. Er kommt mit einen Bruchteil des Stroms zurecht, den normale E-Autos für die gleiche Strecke brauchen.