Es gibt schon skurrile Weltrekorde. Jetzt soll der für das längste Fischbrötchen geknackt worden sein.

Und zwar vom Catering-Team des Ostseestadions in Rostock. Das hat stundenlang Brötchenteile mit Bismarckheringen und Beilagen belegt und so ineinander gesteckt und verbacken, dass sie als ein Fischbrötchen durchgingen. Das Rekord-Institut Deutschland hat den Rekord schon bestätigt. Mit 42,37 Metern ist das Rostocker Fischbrötchen klar länger als der bisherige Rekordhalter aus Rügen - ein Fischbrötchen mit fast 31 Metern. Davor wurde der Rekord auch schon mal von jemandem auf der Insel Usedom gehalten.

Nach dem Rekordversuch in Rostock sollten die Fischbrötchen-Teile dann für einen guten Zweck verkauft werden.

Das Rekord-Institut Deutschland berät Leute und Firmen beim Suchen nach und Absolvieren von Rekordversuchen und zertifiziert das Ganze auch.

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