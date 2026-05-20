Die Vogelgrippe ist in den letzten Jahren bei immer mehr Säugetieren nachgewiesen worden.

Selbst Eisbären sind nicht vor dem Virus gefeit - wenn sie infizierte Vögel fressen. Der erste weltweit bekannt gewordene Todesfall stammt aus Alaska, in Nordamerika. Jetzt meldet Norwegen den ersten Vogelgrippe-Fall bei einem Eisbären in Europa. Das etwa ein Jahr alte Männchen trug laut dem norwegischen Veterinärinstitut den neueren Subtyp H5N5 in sich.

Der Eisbär war auf der Inselgruppe Spitzbergen entdeckt worden, wie vorher auch schon ein infiziertes Walross. Die Funde sind den Fachleuten zufolge ein weiterer Hinweis darauf, wie sich das Vogelgrippe-Virus ausbreitet - und eine Warnung, dass es auch in entlegenen Gebieten wie der Arktis Tierpopulationen bedrohen kann.