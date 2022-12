Frauen sind im Schnitt empathischer als Männer - können sich also besser in andere Personen reinversetzen.

Das ist jetzt keine große Neuigkeit, aber wirklich erwiesen war das eigentlich noch nicht. Studien dazu waren oft eher klein oder haben nur wenige Kulturkreise umfasst. Bei einer neuen Studie für das Fachjournal PNAS (DOI: 10.1073/pnas.2022385119) haben jetzt mehr als 300.000 Menschen aus 57 Ländern teilgenommen. Und da kam heraus, dass Frauen tatsächlich im Schnitt eine größere kognitive Empathie haben als Männer. Wie die Forschenden betonen, sagt das nichts über eine bestimmte Frau oder einen bestimmten Mann aus, sondern halt nur über Durchschnittswerte. Einzelne Männer können also empathischer sein als einzelne Frauen.

Bei dem Test sollten alle Teilnehmenden nur anhand von Bildern der Augenpartie von Menschen beurteilen, was die Person gerade fühlt. In 36 Ländern schnitten Frauen besser ab als Männer, in 21 Ländern waren die Ergebnisse vergleichbar, aber in keinem Land waren Männer im Schnitt besser als Frauen. Den Test gibt es online, alle können teilnehmen.