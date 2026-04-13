In der Lausitz in Ostdeutschland wird heute noch die sorbische Sprache gesprochen - eine alte westslawische Sprache.

Auf Deutsch wird sie auch Wendisch genannt. Diese Sprache und Kultur soll jetzt mit einem neuen Studiengang gestärkt werden. Und zwar, indem ab Herbst an der Brandburgisch-Technischen Univerversität (BTU) auch Grundschullehrerinnen und -lehrer ausgebildet werden, die Niedersorbisch unterrichten können. Das Fach dazu heißt Sorbisch-Wendisch. Bisher gibt es nur an der Uni Leipzig eine Sorbisch-Ausbildung für Lehrkräfte - aber nur für weiterführende Schulen.

Fürs Grundschullehramt sind jetzt jährlich zwölf Studienplätze geplant. Dabei richtet sich das Studium erstmal nur an Bewerberinnen und Bewerber, die schon Sorbisch-Wendisch sprechen. Ab 2027 soll es dann weitere Kurse geben, um die Sprache zu lernen.

Die Sorbinnen und Sorben leben seit rund 1.500 Jahren in der Lausitz.