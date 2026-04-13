Auf Deutsch wird sie auch Wendisch genannt. Diese Sprache und Kultur soll jetzt mit einem neuen Studiengang gestärkt werden. Und zwar, indem ab Herbst an der Brandburgisch-Technischen Univerversität (BTU) auch Grundschullehrerinnen und -lehrer ausgebildet werden, die Niedersorbisch unterrichten können. Das Fach dazu heißt Sorbisch-Wendisch. Bisher gibt es nur an der Uni Leipzig eine Sorbisch-Ausbildung für Lehrkräfte - aber nur für weiterführende Schulen.
Fürs Grundschullehramt sind jetzt jährlich zwölf Studienplätze geplant. Dabei richtet sich das Studium erstmal nur an Bewerberinnen und Bewerber, die schon Sorbisch-Wendisch sprechen. Ab 2027 soll es dann weitere Kurse geben, um die Sprache zu lernen.
Die Sorbinnen und Sorben leben seit rund 1.500 Jahren in der Lausitz.