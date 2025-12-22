Wie kreativ ist Künstliche Intelligenz?

Das hat das Team hinter einer Studie im Fachjournal Patterns ausprobiert - mit eher unkreativem Ergebnis. In dem Experiment bekam eine Bild-Generierungs-KI 100 verschiedene Beschreibungen, aus denen sie jeweils Bilder erzeugen sollte. Mit diesen Bildern wurde eine andere, eine Text-KI gefüttert, die daraus Bildbeschreibungen machen sollte. Mit denen wurde dann wieder die Bild-KI gefüttert, und das ging dann als KI-zu-KI-Loop so weiter, mindestens 100 Mal.

Die Forschenden beobachteten: Die KI schweifte vom Ursprungsauftrag ab, und früher oder später landete sie bei nur wenigen geradezu bewährten Motiven - etwa Leuchttürmen oder gotischen Kathedralen. Die Ergebnisse waren generisch und langweilig - "visuelle Fahrstuhl-Musik" nennen es die Forschenden.

Sie sagen: Das kreative Potenzial von KI ist aktuell sehr begrenzt - vor allem wenn KI nur mit KI kommuniziert. Für echte Kreativität braucht es noch den Input vom Menschen.